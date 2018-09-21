В Тернополе беременная студентка заболела малярией

В Тернополе гражданка Нигерии Дауда Амина заболела малярией что является уже вторым случаем заболевания в области.

Об этом сообщает 0352.ua.

Иностранка получает высшее образование в Тернополе уже второй год, приехала в Украину вместе с мужем и сейчас находится в ожидании ребенка.

По словам профессора кафедры инфекционных болезней Тернопольского медуниверситета Василия Копча, у девушки обнаружили малярию во время комплексного обследования перед обучением.

Однако невозможно точно определить, когда именно заболела беременная студентка. По словам самой пациентки, самочувствие стало ухудшаться примерно две недели назад.

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Малярия – инфекционная болезнь, возбудителем которой являются плазмодии малярии, которые передаются от больного человека через укусы малярийных комаров.

Болезнь распространена в странах с тропическим климатом (чаще всего, страны Африки), протекает с приступами озноба, повышением температуры тела и нарушениями различных органов и систем организма.

Согласно данным ВООЗ, на планете ежегодно фиксируется более 200 миллионов случаев малярии, 90% из которых приходится на страны Африки.

Напомним, у воспитательницы одного из детских садов Бердянска (Запорожская область) обнаружили туберкулез.

Фото: dreamstime.