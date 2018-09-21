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У воспитательницы детсада в Бердянске обнаружили туберкулез

У воспитательницы одного из детских садов Бердянска (Запорожская область) обнаружили туберкулез.

Об этом сообщает пресс-служба Бердянского городского совета.

По данным ведомства, после инцидента в детсаду врачи обследуют 181 ребенка и 17 сотрудников учреждения.

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– Профилактические мероприятия среди всех, кто контактировал с больным, будут касаться 181 ребенка и 17 взрослых – работников учреждения. Будут составлены графики обследования. Все эти мероприятия будут проводиться только в присутствии родителей или законных представителей ребенка и на основе подписанного согласия. Кстати, уже получено 123 таких согласия, – говорится в сообщении мэрии.

Ранее Факты ICTV собрали самую важную информацию о заболевании и методах его лечения.

Фото: dreamstime.

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