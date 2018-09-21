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Остались руины: в Винницкой области взорвался дом с 71-летним мужчиной

В пгт. Турбов Липовецкого района в частном жилом доме произошел взрыв.

– Во время проведения разведки под обломками было обнаружено травмированного мужчину, им оказался 71-летний владелец домохозяйства. Его сразу было передано работникам экстренной медицинской помощи. Сейчас состояние пострадавшего тяжелое, – рассказали в пресс-службе ГСЧС в Винницкой области.

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Причина взрыва устанавливается.

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Остались руины: в Винницкой области взорвался дом с 71-летним мужчиной / 4 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в Одессе на станции технического обслуживания произошел пожар, который спровоцировал взрывы.

Фото: ГСЧС

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