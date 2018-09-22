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Двое украинцев поставляли в РФ запчасти к ракетам

Перекрыт канал поставки из Украины в РФ деталей для изготовления оружия.

Запчастини до ракет

Преступная группа из двух братьев наладила канал поставки в Россию запчастей и комплектующих к ракетным системам, которые были похищены со складов воинских частей, где они хранились, или сняты с боевой техники, сообщает Военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона.

Один из двух братьев задержали.

Следствие установило, что в течение 2014-2018 годов они через курьеров передавали в РФ оборудование для изготовления оружия на территории страны-агрессора.

– Также установлено, что среди изъятого во время передачи в Российскую Федерацию оборудования – диоды типа 2Д922А, которые используются при изготовлении командно-измерительной системы КОМПАРУС, производителем которой является ракетно-космический завод ГКНПЦ имени Хруничева (Москва, РФ) и диоды типа 2Д922АВ, которые устанавливаются в маркерном, курсовом и глиссадном модулях в составе бортовой навигационно-посадочной аппаратуры КУРС-93-М, – говорится в сообщении.

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Двое украинцев поставляли в РФ запчасти к ракетам / 3 фотографии

Отмечается, что изготовленное ​​из комплектующих украинского производства оружие предназначалось для дальнейшего использования против ВСУ.

Во время обысков у братьев изъяли финансово-хозяйственную документацию, черновые записи, электронную переписку с заказчиками из Российской Федерации, а также значительное количество комплектующих военного назначения и двойного использования, в том числе 4 специальные комплексы автоматизированных средств отображения (элемент управления воздушным движением) Топаз-2000.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 – Создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней.

Второго организатора преступной группы объявили в розыск.

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Фото: vppnr.gp.gov.ua

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