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Масштабное ДТП в Киеве. Пьяный водитель Daewoo разбил 4 авто

На Харьковском шоссе в Киеве по вине очень пьяного водителя Daewoo произошло масштабное ДТП с пострадавшими.

ДТП у Києві

Водитель пытался скрыться от полиции, проехал на запрещающий сигнал светофора и разбил 4 авто, сообщает Киев Оперативный.

В крови виновника аварии прибор Drager показал 4,58 промилле.

Читайте:  Машина перевернулась на крышу – в Киеве столкнулись 5 авто

Ранее Факты ICTV писали, что в Запорожской области на трассе Харьков-Симферополь столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. В результате ДТП погибли 4 человека, еще двое в больнице.

Фото, видеоКиев Оперативный

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