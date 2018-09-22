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На Буковине пьяный водитель микроавтобуса въехал в ЗИЛ: погиб ребенок

В Черновицкой области микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter под управлением 38-летнего водителя въехал в припаркованный на обочине грузовик ЗИЛ. В результате ДТП погиб 10-летний мальчик.

ДТП

Авария произошла 21 сентября около 20.30 в селе Романковцы Сокирянского района, водитель, вероятно, был пьян, сообщает областная полиция.

– От полученных в результате столкновения травм на месте аварии погиб 10-летний пассажир микроавтобуса. Водитель и еще двое пассажиров, в возрасте 34 и 37 лет, получили закрытые черепно-мозговые травмы и множественные ушибы. Пострадавшие госпитализированы, – говорится в сообщении.

Водителя микроавтобуса задержали.

По факту ДТП возбуждено производство по статье 286 – Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

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На Буковине пьяный водитель микроавтобуса въехал в ЗИЛ: погиб ребенок / 2 фотографии

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Ранее Факты ICTV писали, что в Запорожской области на трассе Харьков-Симферополь столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. В результате ДТП погибли 4 человека, еще двое в больнице.

Фото: cv.npu.gov.ua

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