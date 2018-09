В Иране произошел теракт: 10 человек погибли, много раненных

Во время военного парада в иранском городе Ахваз на западе страны боевики открыли огонь по военным и гражданским.

По официальным данным, 10 человек были убиты, среди них журналист и два террориста, более 20 человек – ранены, сообщает BBC.

Еще двоих боевиков ищут силы безопасности.

Нападавшие стреляли из парка возле парада. Они были одеты в военную форму.

Стрельба продолжалась около 10 минут. Ее приняли за часть шоу, поэтому никто не среагировал вовремя.

Люди стали разбегаться, когда услышали крики.

Armed militants on Saturday morning attacked a military ceremony in #Iran’s southwestern city of #Ahvaz to mark the Sacred Defense Weekhttps://t.co/E4QwBsQuvm pic.twitter.com/OwrenPGigo — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) 22 сентября 2018 г.

Terrorists recruited, trained, armed & paid by a foreign regime have attacked Ahvaz. Children and journos among casualties. Iran holds regional terror sponsors and their US masters accountable for such attacks. Iran will respond swiftly and decisively in defense of Iranian lives. pic.twitter.com/WG1J1wgVD9 — Javad Zarif (@JZarif) 22 сентября 2018 г.

Фото: Javad Zarif