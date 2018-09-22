В Одессе стреляли в активиста Михайлика – состояние тяжелое

Вечером на Еврейской улице в Одессе произошла стрельба – неизвестные ранили активиста Олега Михайлика.

Он находится в тяжелом состоянии, сообщил Громадському начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин.

По его словам, врачи борются за жизнь Михайлика.

– Следственно-оперативная группа поднята, уголовный розыск, следственное управление, Служба безопасности, сейчас я отправляюсь на место, – сказал Головин.

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Пока неизвестно – было использовано травматическое или огнестрельное оружие.

Следствие рассматривает несколько версий нападения, в том числе общественная и журналистская деятельность Михайлика.

К слову, во Львове неизвестный открыл огонь из травматического оружия по девушке, которая играла на скрипке.

Фото: Олег Михайлик