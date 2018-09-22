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Разрушенные здания и перевернутые авто: в Канаде пронесся мощный торнадо

В столице Канады Оттаве и городе Гатино был мощный торнадо, в результате которого четверо человек получили серьезные травмы, более 150 тысяч домов остались без электроэнергии и многие здания повреждены.

Торнадо в Канаде существенно повредил дома. В городе Гатино непогода заблокировала людей в их помещениях, сорвав линии электропередач, сообщает CBC.

Скорость движения торнадо была от 179 до 218 км в час – он следовал из столицы страны Оттавы в город Гатино.

– Смотрю, где находился дом моего соседа, и кажется, будто там никогда не было дома, – сообщила изданию местная жительница.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал всех, кто пострадал из-за непогоды, соблюдать инструкции безопасности и проверить, есть ли поблизости люди, которые нуждаются в неотложной помощи.

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Разрушенные здания и перевернутые авто: в Канаде пронесся мощный торнадо / 8 фотографий

Напомним, из-за урагана Флоренс в США погибли 11 человек.

ФотоVincent-Carl Leriche, CBC

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