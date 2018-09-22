Разрушенные здания и перевернутые авто: в Канаде пронесся мощный торнадо

В столице Канады Оттаве и городе Гатино был мощный торнадо, в результате которого четверо человек получили серьезные травмы, более 150 тысяч домов остались без электроэнергии и многие здания повреждены.
Торнадо в Канаде существенно повредил дома. В городе Гатино непогода заблокировала людей в их помещениях, сорвав линии электропередач, сообщает CBC.
Скорость движения торнадо была от 179 до 218 км в час – он следовал из столицы страны Оттавы в город Гатино.
– Смотрю, где находился дом моего соседа, и кажется, будто там никогда не было дома, – сообщила изданию местная жительница.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал всех, кто пострадал из-за непогоды, соблюдать инструкции безопасности и проверить, есть ли поблизости люди, которые нуждаются в неотложной помощи.
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Напомним, из-за урагана Флоренс в США погибли 11 человек.
Фото: Vincent-Carl Leriche, CBC