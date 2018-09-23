Дочь британского миллионера съела сэндвич в аэропорту и умерла

15-летняя дочь основателя сети игрушек Wow Toys Надима Эднан-Лаперуза умерла после того, как съела в аэропорту сэндвич. Девушке стало плохо прямо на борту самолета.

Дочь основателя сети игрушек Wow Toys Надима Эднан-Лаперуза 15-летняя Наташа летела из Лондона в Ниццу, пишет Daily Mail.

Девушка купила бутерброд в магазине Pret a Manger и съела в аэропорту еще перед вылетом.

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В самолете у Наташи возникла острая аллергическая реакция. Отец сделал ей два укола, но это не помогло – девушка умерла в одной из клиник Ниццы.

Следователи выяснят, насколько подготовленным к ситуации был экипаж авиаперевозчика.