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В Краматорске торговали оружием в магазине штор

В Краматорске полицейские задержали двух жителей, которые торговали патронами собственного производства.

Об этом сообщает Нацполиция Донецкой области.

Двое мужчин 32 и 43 лет арендовали на местном рынке помещение, где находился магазин штор. За стеной, в потайной комнате собирали патроны, подгоняя калибр под современное охотничье оружие иностранного производства.

– Для изготовления использовали стреляные гильзы, реставрируя их. Покупателей находили через интернет, – сказано в сообщении.

В ходе обыска полиция также изъяла незарегистрированный карабин, гранату к подствольному гранатомету, крупнокалиберные боеприпасы и более 600 патронов армейского образца.

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– Оружие и боеприпасы направлены на экспертизу, их происхождение устанавливается. Товар, который производили подпольные оружейники, проверят баллистики – не использовались ли эти патроны для совершения преступлений. Также устанавливается круг покупателей нелегальных боеприпасов, – сообщает полиция.

Задержанным инкриминируется ч.1 ст. 263 Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Санкция статьи – от 3 до 7 лет лишения свободы.

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В Краматорске торговали оружием в магазине штор / 5 фотографий

К слову, месяц назад в доме 44-летнего жителя города Пятихатки Днепропетровской области нашли 63 тротиловые шашки общим весом 13,4 кг.

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