PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / В Волновахе полицейская сбила женщину на пешеходном переходе/

В Волновахе полицейская сбила женщину на пешеходном переходе

В Волновахе автомобиль полиции сбил женщину на пешеходном переходе.

Об этом сообщает пресс-служба полиция Донецкой области.

Полиция совершила наезд во время патрулирования одной из улиц в Волновахе. В результате наезда 56-летняя женщина получила телесные повреждения, ее госпитализировали в реанимационное отделение Центральной районной больницы города.

Читайте: Смертельное ДТП в Одессе: погиб врач, который 20 лет спасал тяжелобольных

– Водитель служебного автомобиля и напарник получили направление на освидетельствование на состояние опьянения. Полицейская, которая управляла транспортным средством, отстранена от несения службы, – сказано в сообщении

Сейчас в полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. Продолжается служебное расследование.

image image
В Волновахе полицейская сбила женщину на пешеходном переходе / 2 фотографии

Напомним, в Одессе автомобиль BMW после столкновения со Skoda влетел в остановку с людьми. 3 человека погибли, 4 пострадали.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Авдеевка без воды. Ураган обесточил населенные пункты на Донбассе
Швидка допомога
Обстрел Верхнеторецкого. На территории детсада ранена женщина
Батарея
Без угля и газа. Города Донетчины переходят на электроотопление
Автомат
Выстрелил в голову – в Донецкой области солдат убил сержанта
Табір Орлятко
Чем отравились дети в лагере Орленок
ДНР
В Донецкой области задержали сторонника “ДНР”
Массовое отравление в лагере в Донецкой области: 60 детей в больнице
Выстрелил в рот: на Донбассе военный покончил жизнь самоубийством
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка