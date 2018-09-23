В Волновахе автомобиль полиции сбил женщину на пешеходном переходе.

Об этом сообщает пресс-служба полиция Донецкой области.

Полиция совершила наезд во время патрулирования одной из улиц в Волновахе. В результате наезда 56-летняя женщина получила телесные повреждения, ее госпитализировали в реанимационное отделение Центральной районной больницы города.

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– Водитель служебного автомобиля и напарник получили направление на освидетельствование на состояние опьянения. Полицейская, которая управляла транспортным средством, отстранена от несения службы, – сказано в сообщении

Сейчас в полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. Продолжается служебное расследование.



В Волновахе полицейская сбила женщину на пешеходном переходе / 2 фотографии

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