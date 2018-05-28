Голливудской актрисе предложили стать ведущей Евровидения 2019

Израильская актриса и модель Галь Гадот получила официальное предложение стать ведущей песенного конкурса Евровидение 2019.

Об этом сообщает Times of Israel.

Галь Гадот не отклонила приглашение, но также и не подтвердила свое участие в мероприятии.

Актриса пока только изучает предложение, поскольку занята съемками в продолжении фильма Чудо-женщина.

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К слову, Галь Гадот наиболее известна по ролям в фильмах Бэтмен против Супермена, Чудо-Женщина, Шпионы по соседству, а также серии фильмов Форсаж (4-6).

В 2004 году, в возрасте 18 лет, она победила в конкурсе Мисс Израиль, после чего представляла свою страну на конкурсе Мисс Вселенная в Эквадоре.

Напомним, в 2019 году популярнейший в Европе конкурс пройдет в Израиле после того, как Нетта Барзилай выиграла Евровидение 2018 в Португалии.

Кстати, Иерусалим могут лишить права на проведение Евровидения 2019.