Настя Каменских выходит замуж

Украинская певица Настя Каменских показала обручальное кольцо и подтвердила, что выходит замуж.

Так, Настя Каменских появилась на мероприятии с обручальным кольцом на безымянном пальце, а потом сообщила, что собирается выйти замуж, пишет 24 канал.

Но рассекречивать своего жениха певица не стала. В сети уже поговаривают, что мужем Насти Каменских может стать ее экс-коллега Потап.

К слову, артисты выступали вместе с 2006 по 2017 год, после чего Настя начала сольную карьеру.

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Это кольцо можно увидеть и на других фото певицы. Например, на снимке с телеведущей Машей Ефросининой и на фото во время женской Лиги чемпионов.

Кстати, Насте 4 мая исполнился 31 год.

Напомним, Настя Каменских уже рассказывала, что влюблена.