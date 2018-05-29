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Лобода после родов засветила грудь

Певица Светлана Лобода поделилась пикантным снимком.

Фотографию она обнародовала на своей странице в Instagram.

На черно-белом фото Светлана позирует возле зеркала в платье с глубоким декольте.

Читайте: Лобода показала первое фото с новорожденной дочкой

Поклонники певицы в комментариях отметили, что она отлично выглядит вскоре после родов.

ну, доброе утро

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Ранее Факты ICTV писали, что Светлана Лобода родила второго ребенка в Лос-Анджелесе.

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