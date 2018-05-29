Винник не отменил концерт в Тернополе и посвятит его матери

Украинский певец Олег Винник посвятит памяти своей матери концерт, который сегодня должен пройти на Тернопольском городском стадионе.

У Олега Винника умерла мама Анна Яковлевна, которая продолжительное время болела и перенесла три инсульта.

– Мама просила, чтобы ни один концерт в своей жизни я не отменял, – говорит Олег Винник.

По словам певца, Анна Яковлевна всегда была веселым человеком, душой компании, любила петь. В последнее время она сильно болела.

– Пару дней назад сказала мне: не переживай, мне уже лучше, но мои дни подходят. А еще пожелала, чтобы я всегда был здоров, счастлив и никогда не отменял ни одного концерта в своей жизни. Поэтому сегодня все песни я буду петь для своей матери, – говорит певец.

Артист добавляет, что дарить счастье людям – это его ноша. И он с честью будет нести свой крест.

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Напомним, ранее Факты ICTV писали, что Олег Винник презентовал клип на песню Дай мені помріяти. Композиция стала саундтреком к анимации Зачарований принц.