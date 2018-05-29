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Винник: Я влюбился в принцессу

Олег Винник рассказал об опыте дубляжа мультфильма Заколдованный принц, где он озвучил главного героя.

Олег Винник озвучил главного героя принца-красавчика Филиппа.

– Профессионалы были удивлены, ведь у меня ранее никогда не было подобного опыта. Мы работали по 8-9 часов в день, я выпивал ведро воды, но это было очень круто. Спустя 5-10 минут после старта работы я углубился в процесс, буквально влюбился в принцессу и принца, сам почувствовал себя ребенком. Под конец даже не хотел, чтоб это все заканчивалось, – прокомментировал Олег Винник.

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Также певец отметил, что разогревать голос ему помогали тренировки в спортзале.

– Нужно было просыпаться ранним утром и идти в спортзал, чтобы голос звучал так как надо. Как правило, я не распеваюсь дома, а тренировки делают свое дело, – добавил музыкант.

Ранее Факты ICTV писали, что Олег Винник презентовал клип на песню Дай мені помріяти. Композиция стала саундтреком к анимации Зачарований принц.

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