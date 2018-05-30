PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Звезды / Памела Андерсон засветила грудь в платье с экстремальным вырезом/

Памела Андерсон засветила грудь в платье с экстремальным вырезом

50-летняя Памела Андерсон появилась на благотворительном ужине в Париже в смелом перламутровом платье, декольте которого заканчивалось на уровне пупка.

Судя по фотографиям с красной ковровой дорожки, звезда Спасателей Малибу по-прежнему претендует на звание секс-символа. И весьма успешно: снимок в откровенном платье собрал больше девяти тысяч лайков в Instagram.

– Вы выглядите ошеломляюще и при этом воздушно, Пэм! – пишут поклонники.

Читайте: Не узнать! Мила Кунис кардинально изменила имидж

К слову, певица Светлана Лобода поделилась пикантным снимком.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка