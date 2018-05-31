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День блондинок: кто самая горячая блондинка 2018 (ГОЛОСОВАНИЕ)

31 мая отмечают Всемирный день блондинок. Мы собрали немного истории праздника и самых очаровательных девушек. Кто нравится больше?

Откуда взялся праздник

Основательницами праздника стали блондинки-адвокатессы из США. Их не устраивало, что мужчины-адвокаты препятствовали карьерному росту, не воспринимали коллег серьезно, да и зарплату получали больше.

Обидные шуточки в сторону блондинок заставили девушек бороться за свои права с помощью вот такого праздника.

Интересный факт

С каждым годом ген блондинов исчезает. Ученым удалось выяснить, что  в 2202 году его вовсе не станет. 

Дело в том, чтобы планета не забыла о белокурых жителях, необходимо создавать пары блондинов и не смешивать свой ген с другим – темным.

Есть еще одна версия возникновения Дня блондинок. В 2001 году вышел фильм, который показал людям жизнь блондинки-Барби с другой стороны.

Картина называлась Блондинка в законе, а главная роль досталась голливудской красотке Риз Уизерспун. Кинолента очень понравилась зрителям, поэтому последний весенний день в США предложили посвятить блондинкам.

Читайте: Блондинки или брюнетки? Ученые сказали, какие женщины привлекательнее

Мы тут собрали вместе самых красивых блондинок мира, а вам нужно решить, кто из них самая очаровательная, но, все равно, всегда помните, что главное – это душа!

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