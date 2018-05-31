Лайтовый и летний: новый клип Gorillaz на песню Humility

Британская виртуальная группа Gorillaz выпустила клип на новую песню Humility.

Ролик сегодня выложили на официальном YouTube-канале группы Gorillaz.

Он успел уже собрать пол миллиона просмотров и десятки тысяч комментариев.

Кстати, в клипе снялся американский актер и музыкант, участник рок-группы Tenacious D Джек Блэк.

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К слову, группа созданная в 1998 году Деймоном Албарном и Джейми Хьюлеттом.

Проект включает в себя обширную вымышленную вселенную, окружающую саму “виртуальную группу”, состоящую из четырех анимационных участников: 2D, Мердока Никкалса, Нудл и Рассела Хоббса.

Музыка является результатом сотрудничества различных музыкантов с Албарном, являющимся единственным постоянным автором музыки, в которой прослеживаются влияния таких жанров, как альтернатива, рок, хип-хоп, электроника, даб и поп.

Напомним, тизер нового клипа Время и Стекло стал трендом YouTube.