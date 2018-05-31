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Модный показ Gucci: модели ходили среди могил

Модный бренд Gucci представил новую круизную коллекцию на сезон-2019.

Главным дизайнером коллекции выступил директор модного дома Алессандро Микеле.

Показ прошел в коммуне Арль (регион Прованс, Франция), а локацией для показа стал старинный некрополь Les Alyscamps на окраине города.

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Модели демонстрировали одежду, фланируя между огненных троп и могил.

Ранее Факты ICTV писали, что американский художник Джоэль Альварез предложил девушкам обклеивать тело скотчем вместо одежды.

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