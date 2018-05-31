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Сексуальная Каменских похвасталась роскошным ретро-фото

Известная украинская певица Настя Каменских обнародовала ретро-снимок и анонсировала выход нового видео.

Фото в стиле ретро звезда опубликовала в Instagram.

На снимке певица позирует в розовой шубе и с розой в руках. Перед ней стоит микрофон, осыпанный стразами.

Читайте: Топ-20 самых сексуальных снимков Насти Каменских (18+)

Поклонники традиционно засыпали Каменских положительными комментариями.

– Уже сегодня состоится премьера Lyric Video на песню Тримай. В 20.10 на М1 и на моем YouTube канале Nkofficia, – отметила Каменских.

Ранее Факты ICTV писали, что Настя Каменских показала обручальное кольцо и подтвердила, что выходит замуж.

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