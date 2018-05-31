Поклонники “поймали” Ани Лорак на плагиате

В новом клипе украинской певицы Ани Лорак на песню Сумасшедшая поклонники разглядели плагиат. Композиция напомнила трек Светланы Лободы Твои глаза.

После просмотра клипа певицы Ани Лорак на песню Сумасшедшая пользователи заметили, что трек напоминает композицию Светланы Лободы Твои глаза.

– Клип хороший. Лорак красивая, прекрасно все… но это так скучно, ни одной идеи, песня обычная, напомнила чем-то Лободу – Твои глаза. Все всегда очень однообразно, хотелось бы какого-то взрыва, ну словом она может лучше! – Пародия на клип Лободы Твои глаза. – Крутой клип, но такое ощущение что есть элементы из клипа Лободы Твои глаза, наверное одна локация или один режиссер!, – пишут поклонники в комментариях.

Читайте: Москва не по душе? Ани Лорак приехала в Киев

Однако некоторые пользователи увидели в клипе самоплагиат.

– Клип похож на старые ее работы (там тоже заправка, машина с открытым верхом, море и постель). И в песне тоже банальность, под конец тишина и громкое повторение припева, – отметили они.

Тем временем Светлаа Лобода, которая недавно второй раз стала мамой, поделилась пикантным снимком.