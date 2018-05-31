Статный и красивый: в чем секрет Олега Винника

Популярный украинский певец Олег Винник признался в чем секрет его красоты и успеха.

– Я сам себе создаю имидж. Выбираю оригинальные дизайнерские вещи, которые покупаю, в основном, за границей. Подхожу к этому практично. Не люблю устраивать из этого шоу, феерию, облачаться в перья, чтобы всех сразить наповал. Можно выйти на сцену в обычной футболке и это нравится людям. А можно выйти в сверкающем наряде со стразами за миллион долларов и не произвести никакого впечатления на публику. Блистать на сцене не репертуаром, а дорогими вещами – это не творчество, а показуха. И это для меня не приемлемо, – рассказал Олег Винник в интервью журналу Телегид.

Кроме того, музыкант вспомнил историю происхождения своего рода и фамилии.

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– Мои предки были высокими и статными, в общем, знатными молодцами. Отборные, сортовые. А, когда мой прадед Елисей шел по селу, то все девчонки ахали – такой высокий и красивый он был. А Винники пошли от первых виноградарей и виноделов. В Львовской области есть город Винники, был основан еще в 13-м веке и поставлял ко княжескому столу вино и виноград, – отметил певец.

Оказалось, что артист не чуждается весенне-полевых работ.

-Я рос в селе до 16 лет. И, конечно же, как все нормальные жители села ел фрукты-овощи только со своего сада-огорода. Не понаслышке знаю, что такое посадить картошку, прополоть ее, подгорнуть, собрать. Мама говорила: Хочешь идти в клуб на танцы – сначала сходи на огород поработай! И я не стыжусь этого, – поведал певец.

Ранее Факты ICTV писали, что в Олега Винника умерла 80-летняя мама. Анна Яковлевна продолжительное время болела и перенесла три инсульта.