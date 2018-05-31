Всем F*CK! Агонь презентовал провокационный клип (18+)

Группа Агонь выпустила новый агрессивно-провокационный клип под названием Всем F*CK.
В новом видео группа Агонь кричит о том, что другие артисты мечтают сказать, но боятся произносить вслух.
Провокационного трек – это троллинг любого медиаперсонажа, который, “зашкварился”, в первую очередь самих себя.
Всем F*CK – мощный слоган социально-активного, прогрессивного человека, который своим неожиданным и самобытным поведением устанавливает новые правила игры.
Видео содержит нецензурную лексику:
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– Месседж для фанов очень простой – занимайся тем, что любишь больше всего, будь искренним и настоящим, гни свою линию, не слушай хейтеров, никому не подражай, делай осмысленные поступки, не бойся быть особенным, создай новый огонь с нуля и неси за все это ответственность, – призывают музыканты.
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