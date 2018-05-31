Группа Агонь выпустила новый агрессивно-провокационный клип под названием Всем F*CK.

В новом видео группа Агонь кричит о том, что другие артисты мечтают сказать, но боятся произносить вслух.

Провокационного трек – это троллинг любого медиаперсонажа, который, “зашкварился”, в первую очередь самих себя.

Всем F*CK – мощный слоган социально-активного, прогрессивного человека, который своим неожиданным и самобытным поведением устанавливает новые правила игры.

Видео содержит нецензурную лексику:

Читайте: Горячая Dua Lipa: с кем зажигала и откровенные образы певицы (ГОЛОСОВАНИЕ)

– Месседж для фанов очень простой – занимайся тем, что любишь больше всего, будь искренним и настоящим, гни свою линию, не слушай хейтеров, никому не подражай, делай осмысленные поступки, не бойся быть особенным, создай новый огонь с нуля и неси за все это ответственность, – призывают музыканты.











Всем F*CK! Агонь презентовал провокационный клип (18+) / 6 фотографий

Мы также писали о том, как поклонники раскритиковали новый клип Ани Лорак, обвинив ее в плагиате.