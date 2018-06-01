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Спустя 30 лет! Вин Дизель стал доктором наук

Американский актер Вин Дизель решил сфокусироваться на карьере, поэтому в молодости оставил учебу. Недавно 50-летний актер вернулся в университет Hunter, а на днях получил почетную степень доктора наук.

Получив диплом он выступил с мотивирующей речью, пишет 13 Wham ABC.

– Мы старатели и мы можем все преодолеть. Вы знаете, что можете повлиять на окружающий мир. Вы можете прийти в Голливуд и изменить его лицо, если вы готовы работать и прилагать усилия, – обратился он к студентам и другим выпускникам.

– Я бы хотел рассказать, что в университете Hunter получил не только образование, но и колоссальный опыт, – подытожил он.

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Спустя 30 лет! Вин Дизель стал доктором наук / 6 фотографий

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