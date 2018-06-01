Джонни Депп попал в ДТП в России

В Питере Mercedes Viano, в котором ехал известный американский актер и музыкант Джонни Депп, попал в небольшое ДТП. Машина получила незначительные повреждения, никто не пострадал.
Так, автомобиль не вписался в поворот и врезался в стену, сообщает 5 канал (Россия).
Инцидент случился, когда машина выезжала из внутреннего двора отеля Four Seasons на Вознесенском проспекте.
В ДТП никто не пострадал, а машина получила небольшие повреждения.
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К слову, вечером 30 мая группа Hollywood Vampires, состоящая из Джонни Деппа, Элиса Купера и Джо Перри из Aerosmith, отыграла концерт в Петербурге.
Напомним, в апреле известный голливудский актер попал в ДТП.
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