Куда пойти на выходных в Киеве: 5 событий уик-энда

Первый летний уик-энд в Киеве будет радовать жителей столицы и концертами, и вкусной едой.

Киевляне смогут посетить фестиваль уличной еды и попробовать множество необычных блюд азиатской и мексиканской кухни.

Также можно отправиться на долгожданный концерт Ивана Дорна или насладиться оркестровым шоу в Планетарии.

Читайте: Афиша на 2018 год: лучшие концерты и фестивали Украины

Факты ICTV подготовили список лучших мероприятий выходных.

Иван Дорн

1 июня

Secret Place

Стоимость: 650-2799 грн

Купить билеты можно тут

Один из самых неожиданных концертов этого лета. Иван Дорн возвращается к своим украинским поклонникам и планирует это сделать на большом концерте, который уже почти два месяца держат под грифом совершенно секретно. Даже те, кто уже приобрел билет, не знают где именно состоится выступление. Ясно лишь одно — Дорн снова зажжет в столице, а этот концерт будут обсуждать еще долго.

Оркестровое шоу Cinematic Symphony

1 июня

Киевский Планетарий

Стоимость: 150 – 350 грн

Купить билеты можно тут

Отныне в Киевском планетарии выступает оркестр. Cinematic Symphony — это первое свето-музыкальное, оркестровое шоу под куполом. За необычное, экстраординарное, музыкальное наполнение отвечает оркестр Eclectic Sound Orchestra. Благодаря сочетанию оркестровой музыки и сферических проекций на куполе Киевского планетария, происходит полное погружение в эстетизм аудиовизуальных образов. Мощный звук живого оркестра, совмещенный с электронными сэмплами и битом раскрывают новые грани как классических, так и современных мелодий. Это шоу которое будет держать до финальных аккордов благодаря современной трактовке и использованию выразительных художественных и технических возможностей.

Ulichnaya Eda: Cheat Meal

2-3 июня

Арт-завод Платформа

Стоимость: 75 грн

Купить билеты можно тут

Первая в 2018- году Ulichnaya Eda даст старт летнему сезону. Название Cheat Meal гарантирует, что все свои диеты гости этого фестиваля должны оставить за порогом. Ведь читмил (сheat meal) — запланированное нарушение рациона в рамках ЗОЖ. Это личный гастрономический праздник, который может растянуться на целый день. Его главное правило: чем сильнее пища не вписывается в привычный рацион, тем лучше.

Среди сотни участников: азиатский корнер, вертута, обновленная гриль зона, долгожданное возвращение утки по-пекински, огненные фуд-шоу, BBQ-кукуруза с нетрадиционными соусами, сашими, десятки видов хумуса, оригинальный амстердамский сэндвич с селедкой, буррито и тако.

Dside Band

3 июня

Atlas

Стоимость: 349 – 749 грн

Купить билеты можно тут

Прошло всего два года с момента основания Dside Band, а их клипы уже собирают миллионы просмотров на YouTube, синглы имеют привкус ультрамодного саунда и становятся супер-хитами, а теперь ребята еще и анонсируют свой первый большой сольный концерт в Киеве.

Для зрителей Dside Band готовят уникальное шоу: новые постановки, впечатляющее видео-декорации, неожиданные дуэты.

Independent Stand Up Festival 2018

3 июня

G13 Project Studio

Стоимость: 200 грн

Купить билеты можно тут

Четвертый Independent Stand Up Festival #ISUF2018. Множество комиков нашей страны и ближнего зарубежья соберутся в одном месте, чтобы пообщаться, обменяться опытом и, конечно же, выступить на одной или даже нескольких сценах фестиваля.

В этом году организаторы не будут разграничить белую и черную сцену, а сделают только одну — основную, где будут проходить все конкурсные выступления. Новички смогут показать себя и попасть в лучшие клубы страны, а руководители этих клубов смогут просмотреть всех новичков и выбрать лучших для своих стендап-концертов.

Напомним, исландская группа Kaleo впервые выступит в Украине в рамках фестиваля UPark Festival, который состоится 25 июля 2018 года в Киеве.