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Супермену 80 лет! Хорошо ли вы знаете этого персонажа (ТЕСТ)

Супермен впервые появился на страницах комиксов 1 июня 1938 года. С того момента этого персонаж стал иконой культуры комиксов.

Супермен был создан писателем Джерри Сигелом и художником Джо Шустером, учениками средней школы, которые жили в Кливленде, Огайо, в 1933.

Супермен дебютировал в Action Comics №1 и впоследствии появился в различных радио-сериалах, газетных полосах, телевизионных программах, фильмах и видеоиграх.

Скорее всего, нет человека, который бы не слышал об этом супергерое.

Однако, у Фактов ICTV появились сомнения, знаете ли вы достаточно хорошо Супермена.

Читайте: Бэтмен VS Супермен? Что надо знать о комиксах и кто первый таинственный супергерой

Предлагаем вам пройти тест:

Ранее Факты ICTV писали, что в новом фильме о Дедпуле актер Райан Рейнольдс сыграл сразу несколько ролей, в том числе и самого себя.

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