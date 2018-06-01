Супермену 80 лет! Хорошо ли вы знаете этого персонажа (ТЕСТ)

Супермен впервые появился на страницах комиксов 1 июня 1938 года. С того момента этого персонаж стал иконой культуры комиксов.

Супермен был создан писателем Джерри Сигелом и художником Джо Шустером, учениками средней школы, которые жили в Кливленде, Огайо, в 1933.

Супермен дебютировал в Action Comics №1 и впоследствии появился в различных радио-сериалах, газетных полосах, телевизионных программах, фильмах и видеоиграх.

Скорее всего, нет человека, который бы не слышал об этом супергерое.

Однако, у Фактов ICTV появились сомнения, знаете ли вы достаточно хорошо Супермена.

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