Топ-12 звездных постов в Instagram

Чем живут знаменитости, что постят и с кем общаются. Факты ICTV подготовили порцию свежих постов со звездных Instagram.
Мы собрали самые яркие фото и видео известных людей с их социальных сетей.
Так, Арнольд Шварценеггер запостил видео своего воркаута, отметив что его возвращение продолжается и поблагодарив каждого, кто поддержал его.
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Красотка Дженнифер Лопес позирует для популярного глянца.
Португальский футболист, выступающий за испанский клуб Реал Мадрид, Криштиану Роналду запостил фотографию с Зиданом и написал, что гордится, что он его игрок и поблагодарил тренера.
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Американская актриса и певица Селена Гомес поставила снимок из фотосессии для спортивного бренда Puma, с которым звезда сотрудничает и даже создает вместе с компанией свою одежду.
А вот американский актер и посол мира в ООН по вопросам климата Леонардо Ди Каприо опубликовал фотографию чистого пляжа, напомнив, как на самом деле должна выглядит природа и призвал присоединяться к программе Международной морской очистке 2018.
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Одна из сестер Кардашьян Кайли Дженнер похвасталась в социальной сети своей стройной фигурой после родов.
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Испанский певец Энрике Иглесиас поставил фотографию с крайнего концерта в Португалии и поблагодарил публику. Кстати, знаменитость в футболке Криштиану Роналду, в которой последний играет за Реал.
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Британская певица Дуа Липа показалась без макияжа.
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Аргентинский футболист, нападающий футбольного клуба Барселона Лионель Месси запостил фотографию с красивым видом, подписав, что они вернулись после матча домой.
Популярная голливудская актриса из Израиля Галь Гадот загрузила милый кусочек из нового клипа Maroon 5 на песню Girls like you, в котором Гадот вместе с другими знаменитостями приняла участие.
Украинская певица Светлана Лобода запостила яркую фотографию со своей дочкой.
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Популярная фитнес-модель, тренер из Колумбии Анллела Сагра не перестает удивлять своим идеальным телом.
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