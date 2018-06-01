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Топ-12 звездных постов в Instagram

Чем живут знаменитости, что постят и с кем общаются. Факты ICTV подготовили порцию свежих постов со звездных Instagram.

Мы собрали самые яркие фото и видео известных людей с их социальных сетей.

Так, Арнольд Шварценеггер запостил видео своего воркаута, отметив что его возвращение продолжается и поблагодарив каждого, кто поддержал его.

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Красотка Дженнифер Лопес позирует для популярного глянца.

Португальский футболист, выступающий за испанский клуб Реал Мадрид, Криштиану Роналду запостил фотографию с Зиданом и написал, что гордится, что он его игрок и поблагодарил тренера.

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Solo siento orgullo de haber sido tu jugador. Míster, gracias por tantísimo.

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Американская актриса и певица Селена Гомес поставила снимок из фотосессии для спортивного бренда Puma, с которым звезда сотрудничает и даже создает вместе с компанией свою одежду.

Introducing DEFY- my latest campaign with @PUMA. #DoYou

Публикация от Selena Gomez (@selenagomez)

А вот американский актер и посол мира в ООН по вопросам климата Леонардо Ди Каприо опубликовал фотографию чистого пляжа, напомнив, как на самом деле должна выглядит природа и призвал присоединяться к программе Международной морской очистке 2018.

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Одна из сестер Кардашьян Кайли Дженнер похвасталась в социальной сети своей стройной фигурой после родов.

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Испанский певец Энрике Иглесиас поставил фотографию с крайнего концерта в Португалии и поблагодарил публику. Кстати, знаменитость в футболке Криштиану Роналду, в которой последний играет за Реал.

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#ThankYou #Portugal por todo el cariño!! 

Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)

Британская певица Дуа Липа показалась без макияжа.

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Публикация от DUA LIPA (@dualipa)

Аргентинский футболист, нападающий футбольного клуба Барселона Лионель Месси запостил фотографию с красивым видом, подписав, что они вернулись после матча домой.

Ya estamos en casa

Публикация от Leo Messi (@leomessi)

Популярная голливудская актриса из Израиля Галь Гадот загрузила милый кусочек из нового клипа Maroon 5 на песню Girls like you, в котором Гадот вместе с другими знаменитостями приняла участие.

Украинская певица Светлана Лобода запостила яркую фотографию со своей дочкой.

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my baby

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Популярная фитнес-модель, тренер из Колумбии Анллела Сагра не перестает удивлять своим идеальным телом.

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 @avine_apparel

Публикация от •ANLLELA SAGRA• (@anllela_sagra)

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