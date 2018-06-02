PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / ТВ / Холостяк 8. Вместе ли Рожден и Иванка/

Холостяк 8. Вместе ли Рожден и Иванка

Победительницей 8 сезона шоу Холостяк стала Иванка. Какие отношения у пары и вместе ли Рожден и Иванка через полгода после съемок, читайте на Фактах ICTV.

Холостяк 8. Чи разом Рожден та Іванка

В финале проекта Холостяк 8 победила Иванка. Именно она получила заветное колечко от звездного холостяка Рождена Ануси.

Пара Рождена и Иванки стала неожиданностью для зрителей. Большинство из них предсказывали победу другой участнице – Гале.

Сейчас Иванка и Рожден не вместе. Их пути разошлись, пара мирно попрощалась. Оба активно занимаются собственной карьерой и не теряют надежд встретить настоящую любовь.

Читайте: Обнаженная в ванной. Настя Каменских презентовала откровенный клип

К слову, впервые за всю историю проекта Холостяк зрители могут выбрать главного героя следующего сезона путем голосования.

В 9 сезоне на роль холостяка есть 5 претендентов: Богдан Юсипчук, Сергей Цыбульский, Артем Приходько, Никита Добрынин и Владислав Безрук.

Еще одно место осталось для кандидата, который, по мнению зрителей, должен стать холостяком 2019 года.

Фото: СТБ

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка