Холостяк 8. Вместе ли Рожден и Иванка

Победительницей 8 сезона шоу Холостяк стала Иванка. Какие отношения у пары и вместе ли Рожден и Иванка через полгода после съемок, читайте на Фактах ICTV.

В финале проекта Холостяк 8 победила Иванка. Именно она получила заветное колечко от звездного холостяка Рождена Ануси.

Пара Рождена и Иванки стала неожиданностью для зрителей. Большинство из них предсказывали победу другой участнице – Гале.

Сейчас Иванка и Рожден не вместе. Их пути разошлись, пара мирно попрощалась. Оба активно занимаются собственной карьерой и не теряют надежд встретить настоящую любовь.

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К слову, впервые за всю историю проекта Холостяк зрители могут выбрать главного героя следующего сезона путем голосования.

В 9 сезоне на роль холостяка есть 5 претендентов: Богдан Юсипчук, Сергей Цыбульский, Артем Приходько, Никита Добрынин и Владислав Безрук.

Еще одно место осталось для кандидата, который, по мнению зрителей, должен стать холостяком 2019 года.

Фото: СТБ