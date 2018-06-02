Не обошлось без сюрпризов! В Киеве прошел тайный концерт Дорна

Вчера в Киеве состоялся тайный концерт Ивана Дорна, который презентовал свой англоязычный альбом OTD.

Об этом сообщает Таблоид-Правда.

Концерт прошел в здании протестантской церкви Hillsong Church, что на столичной Дарнице. Артист сперва исполнил несколько песен на украинском языке и поблагодарил поклонников за поддержку.

Дорн со сцены пошутил, что раз концерт проходит в церкви, то он и сам проповедник, а точнее шаман в мире музыки. Во время исполнения хита Collaba певец обнажил торс, чем порадовал женскую аудиторию. На бис артист также исполнил свои известные хиты Мышка виновен, Ненавижу, Стыцамен и Танец пингвина.

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Напомним, что 23 мая Дорн записал видеообращение, в котором рассказал, что выступит в Киеве 1 июня. Однако о месте он умолчал, сказав, что сообщит об этом за 2 часа до начала.