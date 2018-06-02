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Умер звезда шоу Танцуют все!

Вчера, 1 июня 2018 года, в возрасте 32 лет скоропостижно ушел из жизни финалист первого сезона танцевального шоу Танцюють всі!, основатель и творческий вдохновитель D’Arts Dance Project, хореограф-постановщик нескольких сезонов Х-фактор, режиссер и хореограф Николай Бойченко.

Об этом сообщает СТБ.

Николай Бойченко был ярким примером того, как желание и упорство помогают в достижении самых заветных мечт. Основатель успешного балета, исполнитель одной из главных ролей в мюзикле Барон Мюнхгаузен, ведущий прогноза погоды, а также хореограф-постановщик номеров для проекта Х-фактор.

– Высокий полет Бойченко Николая – талантливого режиссера, неповторимого хореографа, артиста и красивого человека был прерван вчера. Каждого, кто считает за честь сопроводить аплодисментами его финальное шествие, просим вторник оставить свободным от прочих планов» – сообщают семья и друзья Николая.

В комментариях пишут, что причиной смерти могли стать последствия воспаления легких. Официально о причине пока не сообщалось.

Вот таким его впервые увидели на экранах телевизора: 1 сезон Танцуют все!

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К слову, совсем недавно умер известный киевский археолог, ученый в области истории и археологии Киевской Руси и позднесредневековой Украины Глеб Ивакин.

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