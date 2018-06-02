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Секс-скандал в Голливуде: о домогательствах Харви Вайнштейна снимут фильм ужасов

Американский кинорежиссер Брайан Де Пальма намерен снять фильм ужасов по мотивам секс-скандала с участием американского продюсера Харви Вайнштейна.

Об этом в субботу, 2 июня, сообщает AFP.

Отмечается, что Де Пальма уже пишет сценарий нового фильма. Главного героя будут звать не Харви Вайнштейн.

По словам режиссера, фильм будет “хоррором” с участием насильника, события будут развиваться в сфере киноиндустрии.

Де Пальма сказал, что в течение нескольких лет слышал об историях, которые всплыли на фоне скандала с Вайнштейном.

В общей сложности более 70 женщин, начиная с октября 2017 года, обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах.
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К слову, студии Annapurna Pictures и Plan B Entertainment Брэда Питта займутся экранизацией скандала вокруг сексуальных домогательств продюсера Харви Вайнштейна к голливудским актрисам.

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