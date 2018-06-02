Звезда Шерлока Камбербетч спас человека в центре Лондона

Исполнитель главной роли в сериале Шерлок Бенедикт Камбербэтч спас курьера от нападения хулиганов недалеко от Бейкер-стрит.

Инцидент произошел в Лондоне, недалеко от Бейкер-стрит, где, согласно рассказам Артура Конана Дойля, живет Шерлок Холмс, сообщает Sky News.

Камбербэтч ехал с женой в такси по Мэрилебон-роуд, когда увидел, что доставлявшего еду курьера избивают несколько человек.

Актер вышел из авто и с криками побежал в сторону хулиганов. Артисту удалось оттолкнуть нападавших, после чего они сбежали.

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Водитель такси в разговоре с журналистами назвал поступок Камбербэтча мужественным, храбрым и бескорыстным. Благодаря этому курьеру удалось избежать значительных увечий.

– Если бы Бенедикт не вступился, велосипедисту серьезно бы досталось, – подтверждает водитель.

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Фото: HARTSWOOD FILMS