HALO-прыжок Том Круз ради съемок прыгнул с высоты 7,5 км

Известный американский актер Том Круз ради съемок фильма Миссия невыполнима: Фолаут прыгнул с парашютом 106 раз, выполняя по восемь прыжков в день. Он стал первым актером, который выполнил HALO-прыжок на камеру.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале кинокомпании Paramount Pictures.

HALO-стрибок – это такой военный способ десантирования, когда солдат или припасы выбрасывают с большой высоты (7,5 км), а парашют раскрывают на малой высоте (600 метров). Эту технику коммандос SAS освоили в середине 1960-х годов.

По словам режиссера фильма Кристофера МакКуорри, он и Том Круз обсуждали этот скачок в течение нескольких лет.

Главной опасностью при выполнении трюка стала кислородная недостаточность, поэтому авторам картины пришлось придумать и сделать специальный шлем. Он одновременно стал реквизитом и спасательным устройством.

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К слову, десантирование по методу HALO достаточно рискованно. Парашютисты оказываются под влиянием гипервентиляции и барометрического удара, вызванного низким атмосферным давлением на больших высотах.

Большую опасность создает ледяной ветер, возникающий при падении со скоростью 192 км/ч. Высотомер и прибор ночного видения могут покрыться льдом, а когда свободно падающий парашютист пытается их очистить, то нередко он теряет стабильность.

Смещение центра тяжести может привести к неконтролируемому вращению, что влечет за собой фатальные последствия.

Напомним, Том Круз получил Золотую малину в номинации худший актер за роль в фильме Мумия.