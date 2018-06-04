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Экс-солистка t.A.T.u спела в оккупированном Луганске

В оккупированном Луганске состоялось выступление российских исполнителей Юлии Началовой, Лены Катиной и группы Премьер-министр.

После посещения территории оккупированного Донбасса экс-солистка российской поп-группы t.A.T.u Елена Катина попала в базу данных украинского сайта Миротворец, пишет УНИАН.

По мнению авторов черного списка, Катина сознательно нарушила государственную границу Украины с целью проникновения на оккупированную территорию Украины на Донбассе, а также участвовала в пропагандистских мероприятиях.

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После выступления в оккупированном Луганске российским исполнителям грозит запрет на въезд в Украину.

Ранее Факты ICTV писали, что российских актеров Александра Фисенко, Егора Баринова и Евгения Бакалова, а также режиссера Александра Якимчука Министерство культуры Украины добавило в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности.

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