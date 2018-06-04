Канье Уэст впервые рассказал о биполярном расстройстве

Муж Ким Кардашьян, американский рэпер Канье Уэст впервые рассказал о том, что страдает биполярным расстройством.

40-летний рэпер Канье Уэст впервые рассказал о своем психическом расстройстве. Личную тему певец раскрыл в радиоинтервью и в новом альбоме Ye, пишет The Daily Mail.

По словам Канье Уэста, диагноз биполярное расстройство, которое ему поставили только в 39 лет, является его “третьей личностью”.

– Это мое биполярное дер*мо, нигер? Это моя суперсила, нигер, а не ограничение возможностей, я супергерой! Я супергерой! – говорится в песне Канье Yikes.

Кстати, обложку альбома украсило фото, сделанное Уэстом на iPhone, с надписью “Я ненавижу быть биполярным. Это прекрасно”.

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Напомним, биполярным расстройством страдают многие знаменитости. Среди них – Мэрайя Кэри, Кэтрин Зета-Джонс, Бен Стиллер, Илон Маск, Джим Керри, Мэл Гибсон и другие.

Факты ICTV писали, чем опасно биполярное расстройство и как распознать склонность к диагнозу.

Фото: Getty Images