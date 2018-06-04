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Козловский “сплясал” на открытии детского лагеря в Одессе

Вчера в Одессе, несмотря на угрозы активистов сорвать концерт украинского певца Виталия Козловского, выступление все же состоялось.

Об этом свидетельствуют снимки, опубликованные на странице летнего лагеря STAR TIME в социальной сети Facebook, на открытии которого Козловский и спел.

– Звездные гости открытия самого яркого развивающего летнего лагеря STAR TIME – Виталий Козловский и СолоХа! – сказано в сообщении.

Также кадрами из выступления в Одессе артист поделился в своих Instastories.

Концерт состоялся 3 июня, вместо его сольного концерта в ночном клубе Итака, который был отменен организаторами.

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Козловский “сплясал” на открытии детского лагеря в Одессе / 2 фотографии

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Напомним, что 9 мая Виталий Козловский выступил на концерте в Москве и лишь после того, как в сети стали появляться фото мероприятия с участием украинца, на его личной странице в Facebook появилось обращение – артист объяснил свой визит в столицу РФ и рассказал, почему считает, что все сделал правильно.

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