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Срочно скорую! Валерий Леонтьев не смог выйти на сцену

69-летнему Валерию Леонтьеву стало плохо перед концертом в Туле (Россия). Шоу отменили.

Артисту срочно вызвали скорую помощь, сообщает Телеграмм-канал Super.

Причиной отмены концерта стали проблемы со здоровьем у исполнителя.

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– Поднялось давление и отменили концерт. Скорая приезжала, но не более того. Валера уехал на своей машине. Он только отработал тур по Дальнему Востоку — сообщила пресс-секретарь Леонтьева.

Ранее Факты ICTV писали, что фронтмен российской поп-группы Градусы Роман Пашков попал в ДТП.

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