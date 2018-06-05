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Назван лучший супергеройский фильм в истории кино

В Великобритании лучшей супергеройской картиной в истории кино назвали фильм Супермен с Кристофером Ривом.

Об этом сообщает The Independent.

Фильм вышел в 1978 году и собрал в прокате более 300 млн долл.

На втором месте рейтинга оказался Темный рыцарь 2008 года с Кристианом Бэйлом.

Третью позицию занимает Дэдпул, вышедший в 2016 год.

Читайте: Супермену 80 лет! Хорошо ли вы знаете этого персонажа (ТЕСТ)

К слову, ранее сообщалось, что студия Marvel хочет снять фильм о новом супергерое.

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