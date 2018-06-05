Смерть Леонида Кантера: когда и где попрощаются с режиссером

Прощание с режиссером Леонидом Кантером состоится во время кинофестиваля Сарай, запланированного 29 июня – 1 июля на художественном хуторе Обирок в Черниговской области.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на источник из близкого окружения кинорежиссера.

– Прощание с Леонидом состоится во время кинофестиваля, который мы готовили на Обирку. Это будет кинофестиваль в память о нем. Он хотел попутешествовать в мир, где еще не был. Ему стало тесно здесь, – сказал друг режиссера.

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В Батуринском горсовете уточнили, что тело режиссера Леонида Кантера кремируют в Киеве, а затем, как он завещал, похоронят на Обирку.

Напомним, 4 июня украинского режиссера Леонида Кантера обнаружили застреленным в одном из сел Бахмачского района на Черниговщине. Полиция открыла уголовное производство по факту самоубийства.

Фото: Leonid Kanter