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Тверк с беременным животом: Лобода представила тизер клипа

Известная певица Светлана Лобода опубликовала первый тизер нового клипа на песню SuperSTAR.

Тизер опубликовано на официальной странице певицы в YouTube.

На видео Светлана Лобода с округлившимся животом танцует тверк. Танцовщицы позади нее тоже имеют беременные животики.

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Мнения пользователей разделились. Кто-то начал осуждать певицу за то, что будущая мать не должна себя настолько откровенно вести. Кто-то же наоборот похвалил Светлану за то, что даже в положении она остается активной.

Напомним, 24 мая Светлана Лобода родила второго ребенка в Лос-Анджелесе.

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