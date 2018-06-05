Тверк с беременным животом: Лобода представила тизер клипа

Известная певица Светлана Лобода опубликовала первый тизер нового клипа на песню SuperSTAR.
Тизер опубликовано на официальной странице певицы в
YouTube.
На видео Светлана Лобода с округлившимся животом танцует тверк. Танцовщицы позади нее тоже имеют беременные животики.
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Мнения пользователей разделились. Кто-то начал осуждать певицу за то, что будущая мать не должна себя настолько откровенно вести. Кто-то же наоборот похвалил Светлану за то, что даже в положении она остается активной.
VIDEO
Напомним, 24 мая Светлана
второго ребенка в Лос-Анджелесе. Лобода родила
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