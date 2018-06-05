Известного дизайнера Кейт Спейд нашли мертвой

В Нью-Йорке в квартире нашли мертвой известного дизайнера Кейт Спейд, которая является основательницей бренда Kate Spade New York. Ей было всего 55 лет.

Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источник в полиции.

Точная причина женщины неизвестна, но есть подозоения, что это самоубийство.

Якобы Кейт Спейд повесилась, используя шарф, привязанный к ручке двери спальни.

Также есть информация, что она оставила предсмертную записку.

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Кейт Спейд в 1993 году создала бренд Kate Spade New York. Сначала она занималась только дизайном сумок, но позже стала выпускать также одежду, аксессуары, духи и предметы интерьера. В 2006 году она продала свой бренд, а в 2017 году он был выкуплен производителем аксессуаров Coach.

Сама Спейд в 2016 году создала новую марку Frances Valentine.

К слову, 4 июня украинского режиссера Леонида Кантера обнаружили застреленным в одном из сел Бахмачского района на Черниговщине. Полиция открыла уголовное производство по факту самоубийства.

Фото: gettyimages.com