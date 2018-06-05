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Известного дизайнера Кейт Спейд нашли мертвой

В Нью-Йорке в квартире нашли мертвой известного дизайнера Кейт Спейд, которая является основательницей бренда Kate Spade New York. Ей было всего 55 лет.

Смерть Кейт Спейд

Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источник в полиции.

Точная причина женщины неизвестна, но есть подозоения, что это самоубийство.

Якобы Кейт Спейд повесилась, используя шарф, привязанный к ручке двери спальни.

Также есть информация, что она оставила предсмертную записку.

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Кейт Спейд в 1993 году создала бренд Kate Spade New York. Сначала она занималась только дизайном сумок, но позже стала выпускать также одежду, аксессуары, духи и предметы интерьера. В 2006 году она продала свой бренд, а в 2017 году он был выкуплен производителем аксессуаров Coach.

Сама Спейд в 2016 году создала новую марку Frances Valentine.

К слову, 4 июня украинского режиссера Леонида Кантера обнаружили застреленным в одном из сел Бахмачского района на Черниговщине. Полиция открыла уголовное производство по факту самоубийства.

Фотоgettyimages.com

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