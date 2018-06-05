Вы все равно не поверите! Заявление Вакарчука о президентских амбициях и выборах

Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук в который раз прокомментировал слухи о возможном участии в президентских выборах, отметив, что его ответу все равно не поверят.

Об этом лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук рассказал в интервью Elle после возвращения из Стэнфордского университета.

– Меня все время спрашивают по поводу моего присутствия в политических рейтингах, президентских амбиций, желания или нежелания баллотироваться на выборах. А история в том, что, что бы я вам ни ответил, вы все равно не поверите, – отметил он.

По словам Вакарчука, на лекциях в Стэнфорде он разбирал особенности сегодняшней ситуации в Украине.

– Почему ситуация такая сложная и почему не может быть какого-то конкретного готового пути, иностранного опыта, который мы могли бы взять и просто перенести на себя. У нас много особенностей, много деталей, которые обязательно нужно учитывать, – объяснил музыкант.

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Вместе с тем, Вакарчук уверен, что участие в политике, в выборах – это только один из вариантов изменить общество.

– Нужно честно посмотреть на себя в зеркало и признать, что главная проблема не в конкретных политиках, а в самом обществе. В правилах поведения, системе ценностей, на которых сейчас паразитируют политики. Да, должны появиться лидеры, личный пример которых станет сигналом начала перемен. Но и общество должно быть готово меняться. И создавать запрос на таких лидеров. И только единовременность этих процессов может дать результат, – добавил он.

Информация о том, что Святослав Вакарчук собирается в президенты, появлялась в СМИ не раз.

Сам музыкант опровергал любые слухи, считая, что именно политики виноваты в том, что он оказался в рейтингах.

Фото: Океан Ельзи / Okean Elzy