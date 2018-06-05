Звезда 90-х Нина Кирсо впала в кому

Солистка и сопродюсер легендарной группы 90-х Фристайл, 55-летняя Нина Кирсо перенесла инсульт. После операции певица пребывает в коме.

Солистке и руководителю поп-группы Фристайл Нине Кирсо стало плохо 1 июня. Когда ее доставили в больницу, врачи констатировали инсульт.

2 июня певице сделали операцию, после которой по сей день она пребывает в коме.

Информацию о болезни артистки подтвердил один из участников группы Сергей Кузнецов изданию КП в Украине.

– Да, это правда. Все случилось еще 1-го июня. Нина была дома одна, сын и муж уехали на гастроли, поэтому сразу ей никто не оказал помощь. Знакомые хватились, когда она перестала долго отвечать на звонки, а когда зашли в дом (В Полтаве. – Ред.), то обнаружили ее на кухне. Это был внезапный приступ. Если бы ей просто стало плохо, она бы как-то добралась до дивана, а так как стояла, так и потеряла сознание, – сказал он.

Читайте: Застрелился известный украинский режиссер

Напомним, группа Фристайл образовалась в ноябре 1988 года в Полтаве. В первые годы фронтменом группы был Вадим Казаченко, но в 1991 году он покинул коллектив. Нина Кирсо принимала участие в записи всех девяти альбомов.

Среди самых известных песен группы – Кораблик любви, С днем рожденья, мама, Цветет калина, Я тебе не верю, Три сосны, Фонари, Белая береза, Ты ни в чем не виноват.

К слову, 69-летнему Валерию Леонтьеву стало плохо перед концертом в Туле. Шоу отменили.

Фото: Нина Кирсо