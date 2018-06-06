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Американский актер Джон Малкович выступит в Киеве – где и когда

Американский актер театра и кино, продюсер и кинорежиссер Джон Малкович 1 июля выступит на Софийской площади в Киеве.

Джон Малкович

Об этом сообщается на сайте Национальной оперы Украины.

Концерт с участием выдающихся художников современности состоится в рамках проекта Пути дружбы. Начало – 1 июля в 21.00 на Софийской площади.

В основе программы – бессмертные произведения Джузеппе Верди, фрагменты из оперы Набукко, а также премьерное исполнение поэмы Портрет Линкольна для чтеца (Джон Малкович) и симфонического оркестра, написанной американским композитором Аароном Копленду в разгар Второй мировой войны и посвященной национальному герою американского народа Аврааму Линкольну.

К слову, такой же концерт состоится 3 июля в городе Равенна (Италия).

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Джон Малкович – американский актер театра и кино, продюсер и кинорежиссер, двукратный номинант на премию Оскар.

В числе известных актерских работ Малковича фильмы Подмена, Империя солнца, Опасные связи, О мышах и людях, Чемпион и другие.

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