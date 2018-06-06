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Atlas Weekend в Киеве: билеты, программа и бесплатный вход

Киевский фестиваль Atlas Weekend открыл продажу однодневных билетов.

Об этом сообщается на официальной странице в Facebook.

До 11 июня билеты можно будет купить по акционной цене – с понедельника они подорожают на 100 грн.

В нулевой день фестиваля, 3 июля, вход будет для посетителей бесплатным. В этот день выступят украинские артисты.

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Билет на 4 июля до подорожания обойдется в 850 грн, а на остальные дни – в 750 грн каждый. Соответственно, после подорожания их стоимость вырастет до 950 и 850 грн.

Стоимость абонемента на все дни фестиваля на сегодня составляет 1950 грн.

Ранее Факты ICTV писали, что американский актер театра и кино, продюсер и кинорежиссер Джон Малкович 1 июля выступит на Софийской площади в Киеве.

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