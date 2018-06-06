Почему Шнуров расстается с Матильдой – заявление музыканта

Лидер группы Ленинград Сергей Шнуров прокомментировал причину развода с женой Матильдой, опровергнув информацию о том, что брак распался из-за его неверности.

В интервью Esquire Сергей Шнуров заявил, что причиной развода с Матильдой была не его измена.

По словам музыканта, решение расстаться приняла именно Матильда, а он, наоборот, пытался ее удержать.

– Бесполезно клеить чашку, если женщина задумала стащить весь сервиз, – сказал Шнуров.

Когда журналист спросил, к кому могла уйти Матильда, Шнуров ответил, что и сам ломает над этим голову.

Сама Матильда развод со Шнуровым не комментирует. Ближайшие друзья пары также отказываются говорить на эту тему.

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Напомним, Сергей Шнуров и Матильда развелись после 10 лет брака. Новость стала неожиданностью для поклонников.

За время совместной жизни супруга стала для Шнура верным соратником и музой.

Фото: shnurovs