Джаред Лето сыграет Джокера – что известно о новом фильме

Джаред Лето сыграет Джокера в новом фильме, который планирует снять киностудия Warner Bros.
Сюжет фильма пока неизвестен, сообщает Variety со ссылкой на источник, близкий к проекту.
Идея заключается в том, чтобы развивать вселенную героев Отряда самоубийц, том числе и Джокера.
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Известно, что Джаред Лето станет исполнительным продюсером фильма. Однако название у лент еще нет. Творцы картины находятся в поисках сценаристов.
Ранее Факты ICTV писали, что Джаред Лето и Иван Дорн спели вместе на концерте в Киеве.
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