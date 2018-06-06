PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Кино / Джаред Лето сыграет Джокера – что известно о новом фильме/

Джаред Лето сыграет Джокера – что известно о новом фильме

Джаред Лето сыграет Джокера в новом фильме, который планирует снять киностудия Warner Bros.

Сюжет фильма пока неизвестен, сообщает Variety со ссылкой на источник, близкий к проекту.

Идея заключается в том, чтобы развивать вселенную героев Отряда самоубийц, том числе и Джокера.

Читайте: Топ-10 харизматичных преступников в кино (ГОЛОСОВАНИЕ)

Известно, что Джаред Лето станет исполнительным продюсером фильма. Однако название у лент еще нет. Творцы картины находятся в поисках сценаристов.

Ранее Факты ICTV  писали, что  Джаред Лето и Иван Дорн спели вместе на концерте в Киеве.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка